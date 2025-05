Nova UBS no São Gonçalo, em Taubaté, deve custar R$ 3,5 milhões

Caso não ocorra nenhuma reviravolta na fase de recursos da licitação, a construção da UBS (Unidade Básica de Saúde) no bairro São Gonçalo, em Taubaté, irá custar R$ 3,52 milhões e será executada pela empresa Bethaville, de Barueri (SP).

A licitação aberta pela Prefeitura poderia custar até R$ 4,7 milhões - a maior parte desse recurso virá do governo federal, por meio do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).