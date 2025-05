Caminhão tomba em estrada da região; motorista é resgatado

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Guaratinguetá foi acionado por volta das 16h30 desta segunda-feira (19) após o tombamento de um caminhão na Estrada Ignácio Bebiano dos Reis, em Cunha. Duas viaturas foram deslocadas para o atendimento: a Unidade de Suporte Básico (USB) de Cunha e a Unidade de Suporte Avançado (USA 01) de Guaratinguetá.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

No local, a equipe encontrou o motorista do veículo, um homem cuja idade não foi divulgada, com ferimentos leves. Ele foi estabilizado pelos socorristas e encaminhado ao Pronto-Socorro de Cunha, onde recebeu atendimento médico.