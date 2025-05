Radialista Marcelo Pacífico é encontrado morto em sua residência

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Marcelo nasceu em junho de 1973 e teve passagens por emissoras de TV e de rádio. Foi apresentador, locutor e coordenador de programação, sendo conhecido pela simpatia e o jeito divertido.

Com mais de 35 anos de carreira, Marcelo construiu uma trajetória marcante no rádio, tendo passado por importantes emissoras como a Rádio Solar e a Rádio Aparecida. Também trabalhou na TV Alterosa e, mais recentemente, apresentava o programa Redação Play, na Rádio Play Hits. Ele também teve passagens por rádio e TV no Vale do Paraíba.

Em sua última publicação no Instagram, no dia 1º de maio, Marcelo celebrou sua trajetória profissional e expressou o desejo de continuar produzindo. “Tenho orgulho de, neste Dia do Trabalho, ter duas (carteiras). Uma já cheia, com várias emissoras. A outra, caminhando com profissionalismo”, escreveu.