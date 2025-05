DJ de SJC faz apelo após ser confundido com estuprador: ‘Jamais'

O caso envolve uma menina de 9 anos que foi estuprada dentro do banheiro de um supermercado de São José. O autor do crime é um homem de 44 anos que se identifica como DJ de festa infantil e pastor. Ele foi descoberto após enviar, por engano, fotos da violência sexual para o irmão da vítima, um adolescente de 15 anos.

Um DJ de São José dos Campos usou as redes sociais para divulgar um apelo após ser confundido com um homem investigado por estupro de vulnerável na cidade.

O caso aconteceu no dia 6 de maio e provocou revolta entre os moradores da zona leste da cidade. A família da vítima cobra justiça.

De acordo com a polícia, o homem confessou o crime. Ele é DJ e participa de pregações. Após ter sido levado à delegacia, ele confessou o estupro e foi liberado – a justificativa é que já havia passado 24 horas do crime, portanto, fora do prazo da prisão em flagrante.

De acordo com a polícia, o homem é conhecido como DJ Lucas. Ele arrastou a criança para dentro do banheiro do supermercado e a estuprou. Ele também fotografou o estupro. Por engano, no dia 7, ele enviou as fotos para o celular do irmão da vítima, que comunicou a família e as autoridades foram acionadas. A Polícia Militar foi ao local e, segundo o relato dos policiais, o homem confessou o crime, ocorrido na região do Putim.

