‘Glória: João teve alta’, diz mãe de menino queimado no Vale

A mãe do pequeno João, morador de Guaratinguetá que teve queimaduras pelo corpo, usou as redes sociais para informar que o menino teve alta do hospital da capital e que já está vindo para a casa. A previsão é que ele estivesse em casa já nesta segunda-feira (19), depois de dias internado.

“Muita gratidão a Deus e a todos que oraram pelo João. Com a graça de Deus ele teve alta hoje e até de tardezinha a gente está em casa. Muito obrigada a todos por tanto”, disse a mãe do menino, Marta Souza Rodrigues.