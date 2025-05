Cinco policiais são demitidos da PM após confusão em São José

Cinco policiais militares ligados ao Vale do Paraíba foram demitidos ou expulsos da Polícia Militar após transgressões disciplinares que atentaram contra os direitos humanos e à própria instituição.

O desligamento dos policiais foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta segunda-feira (19), em portaria do Comando Geral da PM após processo na Corregedoria da corporação.