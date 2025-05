Landina Rodrigues morre aos 95 anos em SJC; notas de falecimento

NATIMORTO (YURI NUNES DA SILVA)

Recém-nascido (0 anos)

Falecimento: 19/05/2025

Velório: Direto

Sepultamento: Cem. Mun. Colônia Paraiso/SJC - 20/05/2025 - 16h00

JACQUES MARCIO BAZETH DO CARMO

57 anos

Falecimento: 19/05/2025

Velório: AD Morumbi

Sepultamento: Cem. Mun. Colônia Paraiso/SJC - 20/05/2025 - 10h00