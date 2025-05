Polícia acha câmeras e 'caça' matador de jovem enterrado no Vale

Uma viatura foi enviada ao local onde os policiais encontraram familiares do adolescente já realizando buscas por conta própria. Durante a varredura, os parentes localizaram um chinelo próximo à mata e, pouco depois, perceberam um trecho de terra revirada. Ao cavarem superficialmente, identificaram o que parecia ser um joelho humano. A área foi imediatamente isolada.

A equipe de perícia foi acionada e confirmou a presença do corpo enterrado de forma rasa, com lesões visíveis na região da cabeça e sem sinais aparentes de tiros por arma de fogo. O reconhecimento foi feito no local pelos próprios familiares, com base em tatuagens no corpo do jovem.

O Corpo de Bombeiros auxiliou na remoção do corpo, que foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exames necroscópicos.