Motociclistas são 40% dos óbitos em acidentes de trânsito no Vale

Entre janeiro de 2015 e março de 2025, série histórica do Infosiga, a região acumula 3.724 mortes em acidentes de trânsito, sendo 1.375 delas de motociclistas, o que representa 37% do total dos óbitos.

Os motociclistas representam cerca de 40% das mortes em acidentes de trânsito no Vale do Paraíba, segundo dados do Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo).

Nenhum outro tipo de veículo consegue chegar perto do percentual de morte de motociclistas na região. Em segundo lugar, os pedestres representam 22% do total de óbitos (827 mortes) e os carros aparecem com 21% (785).

O problema fica ainda mais grave na análise dos dados por cidades, quando se nota um aumento na participação de motociclistas no total de mortes no trânsito.

Em São José dos Campos, maior cidade do Vale, as motos representam 45% do total de mortes no trânsito em 2025, de janeiro a março. Foram 20 óbitos no total e nove de motociclistas em três meses. No ano passado, a cidade terminou com 82 mortes e 40 de motociclistas (49%).