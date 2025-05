São José Basket visita o lanterna Maringá na LBF

As meninas do São José Basket visitam o lanterna Maringá na noite desta terça-feira (20), a partir das 19h30, no ginásio da Arcom, no norte do Paraná, em jogo válido pela primeira fase da edição 2025 da LBF (Liga de Basquete Feminino).

Na rodada anterior, as joseenses venceram o Campinas por 92 a 82, fora de casa, no ginásio do Tênis Clube, em Campinas. E, com esse triunfo ganharam mais confiança para a sequência do torneio.