‘Pedi a Deus para ser mentira’, diz irmã de Bruno, morto no Vale

A equipe de perícia foi acionada e confirmou a presença do corpo enterrado de forma rasa, com lesões visíveis na região da cabeça e sem sinais aparentes de tiros por arma de fogo. O reconhecimento foi feito no local pelos próprios familiares, com base em tatuagens no corpo do jovem.

O Corpo de Bombeiros auxiliou na remoção do corpo, que foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exames necroscópicos.

A ocorrência foi registrada como homicídio e ocultação de cadáver, e a investigação ficará sob responsabilidade da Polícia Civil de Guaratinguetá. Até o momento, a motivação e autoria do crime são desconhecidas.