VÍDEO: Pai e filho, de 7 anos, são salvos em praia de Ubatuba

Um homem de 37 anos e seu filho, de 7 anos, foram salvos de um afogamento na Praia Grande, em Ubatuba, na tarde do último sábado (17). O salvamento foi realizado pelo soldado Thiago, do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), que identificou sinais da fase inicial de afogamento — conhecida como fase de angústia — e agiu com rapidez para evitar uma tragédia.

As vítimas estavam sendo arrastadas por uma corrente de retorno. O menino estava sobre uma prancha de espuma e manteve a calma, enquanto o pai apresentava sinais de cansaço e desorientação. Essas reações indicam o primeiro estágio do afogamento, quando a pessoa ainda tenta se manter à tona, mas já enfrenta dificuldades motoras e respiratórias.