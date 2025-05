Achado enterrado no Vale, jovem Bruno tinha lesões na cabeça

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe do adolescente compareceu à delegacia pela manhã de sábado para registrar o desaparecimento do filho. Após receber orientações, ela acionou a Polícia Militar pelo número 190, apontando suspeitas sobre um local que poderia estar relacionado ao sumiço do rapaz.

Uma viatura foi enviada ao local onde os policiais encontraram familiares do adolescente já realizando buscas por conta própria. Durante a varredura, os parentes localizaram um chinelo próximo à mata e, pouco depois, perceberam um trecho de terra revirada. Ao cavarem superficialmente, identificaram o que parecia ser um joelho humano. A área foi imediatamente isolada.

A equipe de perícia foi acionada e confirmou a presença do corpo enterrado de forma rasa, com lesões visíveis na região da cabeça. O reconhecimento foi feito no local pelos próprios familiares, com base em tatuagens no corpo do jovem.