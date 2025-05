Crânio humano é encontrado na região; polícia investiga o caso

Após o reconhecimento da cena e verificação do perímetro de interesse forense, os peritos do IC iniciaram os trabalhos técnicos, com documentação fotográfica e descritiva da posição do crânio e das condições ambientais.

Durante a primeira varredura, nenhum outro fragmento ósseo foi localizado nas imediações. Finalizados os trabalhos periciais e após autorização da autoridade policial, a funerária efetuou o recolhimento do crânio, que foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde será submetido a exames antropológicos, odontológicos e, se necessário, análise de DNA para tentativa de identificação da vítima.

O local permaneceu sob guarda da Polícia Militar até o término integral das atividades periciais e retirada do vestígio cadavérico, assegurando-se a preservação dos elementos de interesse criminalístico.