URGENTE: Homem é encontrado carbonizado dentro de casa na região

Um homem de 57 anos foi encontrado carbonizado dentro de uma casa em Ilhabela, na madrugada desta segunda-feira (19). A vítima foi identificada como Uderal Rodrigues dos Santos Filho.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais militares foram acionados via Copom para atendimento de ocorrência de incêndio em uma edificação residencial na rua Boa Vista, no bairro Barra Velha, em Ilhabela. Havia suspeita de vítima carbonizada no local.