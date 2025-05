Técnico de enfermagem é preso após ejacular na boca de paciente

Um técnico de enfermagem foi preso após estuprar uma paciente, de acordo com a polícia. Segundo a investigação, o homem passou a mão na vítima durante o banho e, depois, após ameaçar a paciente de morte, colocou o pênis na boca dela e ejaculou.

O caso aconteceu na última quinta-feira (15), no Hospital Getúlio Vargas, na zona norte do Rio de Janeiro.

