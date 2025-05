Furto de betoneira em São José revolta moradores

Uma betoneira foi furtada na rua Renato Alves da Cunha, no bairro Jardim Pôr-do-Sol, região do Limoeiro, em São José dos Campos. O crime, flagrado por câmeras de segurança, envolveu ao menos dois veículos e causou indignação entre os moradores.

De acordo com testemunhas, os suspeitos agiram com tranquilidade, carregando o equipamento pela via pública até colocá-lo em uma carretinha, sem demonstrar pressa ou receio. A ação audaciosa em plena rua contribuiu para o sentimento de insegurança na comunidade.