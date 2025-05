Policiais militares salvam bebê engasgado no Vale

Policiais militares do 23º Batalhão de Polícia Militar do Interior realizaram o salvamento de um bebê de apenas um mês de vida que estava engasgado no bairro Falcão, em Cunha, na tarde deste domingo (18).

Durante patrulhamento, a equipe se deparou com uma mãe em desespero, segurando o filho desfalecido no colo. Diante da situação crítica, os policiais iniciaram imediatamente a manobra de Heimlich, técnica utilizada para desobstrução das vias aéreas. O procedimento foi bem-sucedido e o bebê voltou a respirar.