'Temos um projeto grande vindo aí', diz irmão Katoosh

Após sete anos de viagem pelos oceanos, os irmãos Neto e Lucas Katoosh concluíram no sábado (17) uma jornada que percorreu mais de 100 mil quilômetros e passou por 52 países. O ponto final da expedição foi em Ubatuba, no Litoral Norte, onde eles foram recebidos com festa por familiares, fãs e admiradores.

A aventura teve início em 2018, com partida da marina do Saco da Ribeira, mesmo local onde o veleiro atracou neste fim de semana, encerrando o ciclo. A chegada foi marcada por emoção, aplausos e muitos registros fotográficos com os seguidores que acompanharam a trajetória nas redes sociais.