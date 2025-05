Em São José, mulher causa confusão e levanta Leonardo no colo

Um vídeo que viralizou nas redes sociais, neste domingo (18) mostra o momento inusitado em que o cantor Leonardo é erguido nos braços por uma mulher durante uma confusão no palco do Mr. Moo Festival, realizado no último sábado (17), em São José dos Campos. O episódio ocorreu em meio à invasão de fãs no palco, o que exigiu a atuação intensa da equipe de segurança para conter o tumulto. As informações foram divulgadas pelo jornalista Marcos Bulques.

Leonardo era uma das atrações principais do festival, que também contou com apresentação de Zezé Di Camargo, entre outros artistas.