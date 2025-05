Polícia Militar apreende arsenal em sítio em Jacareí

Com base nas informações recebidas, a equipe policial seguiu até a Estrada do Poço, onde localizou o veículo entrando em um sítio, no número 1397. Diante da suspeita, os policiais realizaram a abordagem e, durante vistoria no interior do automóvel, encontraram uma espingarda calibre 36, além de 43 cartuchos intactos e 7 deflagrados do mesmo calibre.

Policiais militares do 41º Batalhão de Polícia Militar do Interior prenderam um homem por posse ilegal de armas e munições em Jacareí. A ação, na manhã deste domingo (18) ocorreu após uma denúncia anônima que informava sobre disparos de arma de fogo efetuados por um indivíduo a bordo de uma caminhonete L200 Triton preta, nas proximidades do rio Paraíba, no bairro Lagoa Azul.

Ao ser questionado, o suspeito confessou que havia mais armas dentro do rancho localizado na propriedade. A busca no local resultou na apreensão de uma espingarda calibre 9mm equipada com silenciador, uma luneta com alcance de 500 metros, 55 projéteis de 9mm, além de duas espingardas de pressão, uma delas também com silenciador e outra com ação por mola.

Diante do material encontrado, o homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde foi autuado por porte ilegal de arma de fogo, disparo de arma e posse de acessórios de uso proibido, com base nos artigos 14, 15 e 16 do Estatuto do Desarmamento. Após o registro da ocorrência, o indiciado foi encaminhado à cadeia pública, onde permanecerá à disposição da Justiça.