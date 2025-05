Terreno das Vaquinhas em São José toma forma e impressiona

O tradicional Terreno das Vaquinhas, localizado no Jardim Aquarius, em São José dos Campos, está em plena transformação. Nos últimos dias, a intensa movimentação de caminhões, escavadeiras e operários tem chamado a atenção de quem circula pela região. A área de 500 mil metros quadrados, por décadas ocupada por pastagens, começou a receber as primeiras intervenções do projeto Parque Una, o novo bairro planejado da cidade.

As obras iniciais incluem a abertura de vias, nivelamento do solo, drenagem pluvial, instalação de guias e sarjetas, rede elétrica subterrânea e estrutura para paisagismo. Equipes atuam simultaneamente em diferentes frentes, inclusive nas áreas destinadas à construção de praças, ciclovias e passeios públicos. De acordo com o cronograma, essa fase inicial deve durar cerca de três anos.