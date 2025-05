Homem é preso por violência doméstica na zona sul de São José

Um homem foi preso por violência doméstica na zona sul de São José dos Campos no sábado (17), no bairro Jardim Satélite.

Policiais militares foram acionados para atender ocorrência de violência doméstica. No local, eles fizeram contato com a vítima, que informou ter sido agredida e ameaçada pelo seu companheiro.