Morte repentina de Nalva causa comoção em Jacareí

A morte inesperada de Ednalva de Araujo Bizerra, aos 59 anos, no domingo (18), pegou familiares e amigos de surpresa e gerou forte comoção em Jacareí, no Vale do Paraíba. Conhecida por sua presença acolhedora e pelas amizades construídas ao longo da vida, Ednalva morreu de forma repentina, deixando a todos abalados com a notícia.

Nascida em 6 de janeiro de 1966, Ednalva será velada nesta segunda-feira (19), na Sala Milão do Campo das Oliveiras, na Avenida Siqueira Campos, no Centro da cidade. A cerimônia de despedida acontece das 10h às 14h, com o sepultamento marcado para o Cemitério Jardim da Paz. A organização do velório está sob responsabilidade da Organização Campo das Oliveiras.