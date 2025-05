Adeus Lucas! Jovem morreu aos 31 anos e causa comoção na região

A morte de Lucas Rodrigues dos Santos Ferreira, de 31 anos, causou grande comoção entre moradores de Jacareí, no Vale do Paraíba. O jovem morreu neste domingo (18) e será velado nesta segunda-feira (19), das 10h30 às 14h30, na sede do Campo das Oliveiras, na Avenida Siqueira Campos, no Centro da cidade. O sepultamento está previsto para ocorrer no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.

Lucas, nascido em 20 de janeiro de 1994, vinha enfrentando problemas de saúde, segundo relatos de familiares. A notícia de sua partida gerou uma onda de mensagens de apoio e solidariedade nas redes sociais, onde amigos e conhecidos lamentaram a perda precoce.