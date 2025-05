Barco naufraga em Ilhabela; dez pescadores são resgatados

Um barco de pesca naufragou na noite de sábado (17) após colidir com pedras na região da costeira da Ponta da Vista, nas proximidades do bairro Borrifos, em Ilhabela, Litoral Norte. A embarcação, que havia partido de São Sebastião com destino à ilha, transportava dez pescadores. Todos resgatados sem ferimentos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com relatos de testemunhas, o barco teria atingido formações rochosas e acabou ficando à deriva. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.