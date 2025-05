Influencer foge, invade feira e é detido após perseguição em SJC

Uma perseguição policial movimentou o bairro Campo dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos. Um motociclista, que apresentou comportamento suspeito, desobedeceu à ordem de parada de agentes do Grupo Tático de Apoio Motorizado da Guarda Civil Municipal e iniciou uma fuga em alta velocidade. De acordo com testemunhas, o rapaz seria um influenciador digital.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Durante a tentativa de escapar, o homem invadiu a feira livre do bairro Colonial, colocando em risco a integridade de comerciantes e frequentadores que estavam no local nas primeiras horas do dia. A ação gerou momentos de tensão entre as famílias presentes.