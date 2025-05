PM prende homem por tráfico e apreende 3 kg de drogas em São José

Durante patrulhamento de Força Tática pelo bairro São Judas, em São José dos Campos, a equipe da Polícia Militar, ao adentrar em uma das vias, visualizou um indivíduo correr para uma casa, nesse sábado (17).

Durante vistoria para localizar o indivíduo, foi encontrado, em um dos cômodos, drogas fracionadas, contabilidade do tráfico, dinheiro e um revólver calibre 22, com cinco munições intactas.