Sonho de 24h: Bastos não será mais candidato à presidência da CBF

O sonho acabou

Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF (Federação Paulista de Futebol), não será mais candidato a presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). O sonho do dirigente que já foi presidente do Taubaté no final da década de 1980, durou 24 horas.

