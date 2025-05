Adeus, Jaqueline: professora de Ubatuba morre em acidente na BR

Por usa vez, Jacson trabalhava como técnico de uma grande empresa de telefonia e internet. Ele era morador do Litoral Norte e pai amoroso de três filhos.

Acidente.

De acordo com informações, o CCO (Centro de Controle Operacional) da concessionária CCR RioSP foi acionado por volta de 0h30 para atender colisão entre um veículo de passeio e uma moto. O acidente aconteceu no km 40,800 da Rio-Santos, na pista sentido norte, no município de Ubatuba, no Litoral Norte.

As vítimas fatais estavam na motocicleta, Jacson e Jaqueline. O motorista do carro de 35 anos contou à Polícia Rodoviária Federal que dirigia normalmente quando ouviu uma forte batida. Ele teve ferimentos e foi levado ao hospital. O teste do bafômetro realizado no condutor deu negativo.