Vídeo mostra balão pegando fogo após cair em condomínio no Vale

Um vídeo divulgado pela Defesa Civil do Estado de São Paulo mostra o balão que caiu no interior de um condomínio de Taubaté, neste domingo (18), e chegou a pegar fogo. Ninguém ficou ferido.

As chamas foram rapidamente controladas pelas equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. Os restos do balão foram apreendidos e encaminhados ao 1º Distrito Policial da cidade.