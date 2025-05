Quatro balões caem no Vale neste domingo; um pega fogo em Taubaté

Na manhã deste domingo (18), a Defesa Civil do Estado de São Paulo, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Guardas Civis Municipais, passou a monitorar ao menos quatro balões avistados no céu do Vale do Paraíba. Um deles caiu dentro de um condomínio na região central de Taubaté. Ninguém ficou ferido.

Os primeiros avistamentos ocorreram por volta das 9h nas cidades de Taubaté, Caçapava, São Luiz do Paraitinga e Paraibuna. As equipes iniciaram o monitoramento imediato e o acompanhamento visual dos artefatos.