Corpo de jovem de 16 anos é encontrado enterrado em mata no Vale

O corpo de um adolescente de 16 anos foi encontrado enterrado em área de mata no bairro Jardim Aeroporto, em Pindamonhangaba, na tarde de sábado (17).

A mãe do jovem procurou a delegacia para relatar o desaparecimento dele. Ela também acionou a PM e informou sobre suspeitas de um local que poderia estar relacionado ao caso do filho.