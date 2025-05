Adolescente de 17 anos morre baleado no quintal de casa em Areias

Um adolescente de 17 anos morreu após ser baleado no quintal de casa em Areias. O crime ocorreu no sábado (17), por volta de 22h, na rua Quinze de Novembro. Ninguém foi preso.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A Polícia Militar foi chamada para ir até um hospital do município, onde o jovem havia dado entrada já sem vida, vítima de disparo de arma de fogo. O adolescente foi atingido no lado esquerdo do tórax. Ele foi socorrido por populares, mas não resistiu.