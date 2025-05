Que vexame! Águia leva goleada do Atlético-MG e segue na lanterna

O São José sofreu goleada por 7 a 0 para o Atlético Mineiro na tarde deste domingo (18), no Centro Esportivo João do Pulo, em São José dos Campos, pela quarta rodada do grupo A da primeira fase da Série A-2 do Campeonato Brasileiro Feminino.

Com esse resultado, as Meninas da Águia, sob comando do técnico Adilson Galdino, continuam sem somar pontos no torneio e fazem uma campanha vexatória. Inclusive, perderam para um adversário que só tinha um pontos e que, agora, chegam a 4.

Na próxima rodada, as joseenses visitam o Vasco, no estádio Nivaldão, em Nova Iguaçu, no outro domingo (25), a partir das 15h. Um dia antes, as Vingadoras recebem o Avaí Kindermann, no estádio Gregorão, em Contagem (MG)

