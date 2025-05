Corrida de rua interdita vias em São José neste domingo; SAIBA

A 6ª Meia Maratona de São José dos Campos, que começou na manhã deste domingo (18), provoca alterações no trânsito da cidade.

As provas de 5 km, 10 km e 21 km terão largada às 6h30, e as interdições nas vias começaram a partir das 3h e se estendem até as 11h.