‘Santuário é uma Bíblia a céu aberto’: Basílica inaugura fachada

“Vosso Santuário Maria é uma Bíblia a céu aberto!”.

Esse foi o refrão do canto de entrada da missa em ação de graças pela entrega da Fachada Leste do Santuário Nacional de Aparecida, realizada na noite de sábado (17). A terceira fachada revestida com mosaicos retrata cenas do livro de Gênesis.

