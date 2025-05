Moradores denunciam ossadas expostas e abandono em cemitério

Moradores de Paraibuna denunciaram, pelas redes sociais, a situação precária do Cemitério Municipal, após avistarem túmulos abertos, ossadas expostas e acúmulo de lixo no local. As imagens compartilhadas causaram indignação e levantaram questionamentos sobre a manutenção do espaço público.

Diante da denúncia, a Prefeitura informou que já está apurando os fatos e determinou a adoção de medidas urgentes para verificar e corrigir possíveis irregularidades. A administração municipal também afirmou que, caso sejam confirmadas falhas, as providências legais serão tomadas com a devida responsabilidade.

Em nota, a Prefeitura reforçou seu compromisso com o respeito à memória dos falecidos e à conservação dos espaços públicos.