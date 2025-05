Adolescente tenta envenenar a mãe após proibição de namorar homem

Uma adolescente de apenas 13 anos foi apreendida após tentar matar a própria mãe com um café envenenado. A tentativa de homicídio teria ocorrido após a mulher proibir a filha de manter um relacionamento com um homem de 20 anos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo as investigações, a jovem misturou veneno na bebida e ofereceu à mãe, que começou a passar mal logo após ingerir o café. A vítima foi levada rapidamente ao hospital municipal, onde recebeu atendimento emergencial e conseguiu se recuperar. O caso aconteceu em Vitória do Xingu, no Pará.