Manthiqueira perde em casa para o ECUS e se complica

O Manthiqueira perdeu em casa por 1 a 0 para o ECUS Suzano na tarde deste sábado (17), no estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, pela quinta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Quinta Divisão.

Com o resultado deste jogo pelo grupo 3, a Laranja Mecânica, sob comando do técnico Dado Oliveira, sofre mais um revés no torneio e cai para o quarto lugar, com três pontos ganhos, ultrapassado pelo time de Suzano, que foi a seis.