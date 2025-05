Taubaté sofre goleada em casa para o Santos no Brasileiro A2

O Taubaté levou goleada de 4 a 0 para o Santos neste sábado (17) no estádio Joaquinzão, em Taubaté, em jogo válido pela quarta rodada do grupo A do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A-2 de 2025.

Desta maneira, as Guerreiras Alviazul, do técnico Arismar Junior, continuam com 6 pontos, em quarto lugar na classificação. Já o Santos foi a 10 e lidera a chave, mesmo de forma momentânea.