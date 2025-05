Santuário Nacional de Aparecida inaugura nova fachada leste

A entrega ainda contará com apresentações de atores e atrizes com coreografias, com cenas simultâneas, nos momentos em que serão proclamados os dias da criação, com imagens vivas no centro do palco. Além das apresentações, canções originais serão cantadas pela apresentadora da TV Aparecida e cantora Mariangela Zan.

Fachadas.

Fachada Norte, a primeira a ser entregue aos devotos, tem como tema principal o livro do Êxodo e também são encontradas algumas passagens do livro do Gênesis e do Novo Testamento. Os quase 4 mil metros quadrados de mosaicos foram concebidos e executados por 27 mosaicistas de diversas nacionalidades, ligados ao Centro Aletti, de Roma, Itália. As pedras que os compõem são provenientes de países, como, o Brasil, a França, a Grécia e o Afeganistão;

Fachada Sul, que foi a segunda das quatro fachadas, possui mosaicos anunciando o mistério de Cristo, em sua Encarnação, Paixão, Morte e Ressurreição. A fachada Sul apresenta a vida de Cristo e seu prolongamento na vida da Igreja. Ela se apresenta como um grande baú da Tradição, da Escritura e do Magistério;