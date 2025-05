‘Patrimônio de São José’: amigos se despedem de Edson ‘Linguiça’

Morreu neste sábado (17) um homem que é considerado um “patrimônio” de São José dos Campos: Edson “Linguiça”, como era mais conhecido. Ele morreu vítima de problemas no coração, segundo familiares. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.

“Venho informar o falecimento do meu tio Edson "Linguiça", como muitos o conheciam. Trabalhou como lanterninha por muito tempo, tinha muitos amigos pela cidade toda, e faleceu hoje de problemas no coração”, disse Déborah Dias.