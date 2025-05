Adeus, Henrique: pintor morre após choque e queda em Jacareí

Foi identificado como Henrique Souza Lemes, de 36 anos, o homem que morreu neste sábado (17) após sofrer choque elétrico e cair de um telhado enquanto trabalhava em Jacareí. O caso foi registrado como morte suspeita.

Henrique trabalhava em um estabelecimento comercial da avenida Siqueira Campos, no bairro Vila Denise, por volta de 8h30 quando sofreu o acidente.