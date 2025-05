Carro pega fogo em plena rua na região central de Pindamonhangaba

Um carro pegou fogo na região central de Pindamonhangaba, na manhã deste sábado (17), e mobilizou o Corpo de Bombeiros. Não houve feridos.

A corporação foi acionada para um incêndio em veículo pela rua Barão Homem de melo, no Centro de Pindamonhangaba, por volta das 11h50.