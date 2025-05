URGENTE: Homem morre após tomar choque elétrico durante pintura

Um homem de 36 anos morreu após tomar um choque elétrico durante pintura em um comércio em Jacareí, na manhã deste sábado (17). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.

A corporação foi acionada para ocorrência de choque elétrico por volta das 8h30 pela avenida Siqueira Campos, no Centro de Jacareí.