Vigilância na área do São Dimas tem câmeras, GCM e policiamento

A Prefeitura de São José dos Campos informou que a segurança na área do Jardim São Dimas, nas proximidades da Faculdade de Odontologia da Unesp (Universidade Estadual Paulista), conta com patrulhamento ostensivo da GCM (Guarda Civil Municipal) 24 horas por dia, além das câmeras do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) e de policiamento.

“Ressaltamos que a região central conta com patrulhamento ostensivo da GCM 24 horas por dia, e até o momento não houve solicitação de reforço de efetivo, uma vez que as rondas já são realizadas de forma contínua”, informou a administração municipal.