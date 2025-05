‘Ditadura foi perseguição generalizada’, diz Marcelo Rubens Paiva

Comentando o livro e o filme ‘Ainda Estou Aqui’, premiado como melhor filme internacional no Oscar deste ano, o músico, escritor e dramaturgo Marcelo Rubens Paiva disse que a ideia sempre foi fazer um filme sobre uma família “como outra qualquer”, mostrando como a ditadura atingiu o povo brasileiro.

“Mostrar que a ditadura ela não foi uma guerra, ela foi uma perseguição generalizada contra a inteligência brasileira, o ensino. Paulo Freire foi criminalizado. O teatro, cinema, quem tem medo de um filme? Músicas proibidas, discos censurados. Escritores calados”, afirmou Marcelo em entrevista exclusiva ao OVALE.