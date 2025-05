Reinaldo Carneiro Bastos, de Taubaté, se candidata à CBF

Ele, que ainda tem residência em Taubaté, foi presidente do Burro da Central até 1988 e ainda tem forte ligação com a cidade e a região.

Agora, vê a possibilidade de comandar a CBF após o afastamento de Ednaldo Rodrigues, que estava no cargo desde 2021. No entanto, o STF (Superior Tribunal Federal) determinou o afastamento dele e a convocação imediata de novas eleições.

De acordo com Fernando Sarney, interventor da CBF, as eleições acontecem no outro domingo, dia 25. E as chapas podem se inscrever até o dia 20.

“Reconstruir a credibilidade do futebol brasileiro exige ação e experiência. Precisamos de uma nova CBF: aberta, moderna, ambiciosa e profissional. A entidade que gere a maior paixão nacional e que fatura mais de R$ 1 bilhão ao ano deve ser administrada com transparência e, fundamentalmente, estar aberta às Federações e aos Clubes, sempre ouvindo atletas, treinadores, executivos de futebol para tomar as melhores decisões”, escreveu Reinaldo em nota oficial no Instagram da Federação Paulista de Futebol.