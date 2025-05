Meninas da Águia recebem Vingadoras e tentam reagir no Brasileiro

O São José recebe o Atlético Mineiro na tarde deste domingo (18), a partir das 15h, no Centro Esportivo João do Pulo, no Jardim Satélite, em jogo válido pela quarta rodada da primeira fase da Série A-2 do Campeonato Brasileiro.

Desta vez, as Meninas da Águia, sob comando do técnico Adilson Galdino, buscam os primeiros pontos no torneio, após início desastroso. Nas três primeiras rodadas do grupo A, foram três derrotas e 12 gols sofridos.